استعجال التحريات حول عصابة سرقة السيارات فى بدر

أمرت نيابة الشروق وبدر، باستعجال التحريات الأمنية حول قيام 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات بمدينة بدر، وإخفائها وبيعها فيما بعد.كانت بداية الواقعة بورود معلومات لمباحث قسم شرطة مدينة بدر، تفيد بقيام عاطلين وميكانيكى بسرقة السيارات، وإخفائها داخل مخزن ملك المتهم الثالث بحى "الصفوة" الثانى سابقًا، وبإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين، واعترفوا بارتكاب وقائع سرقة السيارات وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.