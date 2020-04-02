إعلامية مقيمة بأمريكا: ترامب انشغل بالمال وفشل فى مواجهة كورونا

كشفت الدكتورة ماجي الجندي، إعلامية إحدى المصريات المقيمات في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، عن أن الوضع في أمريكا مخيف صحيا وأعداد المصابين بفيروس كورونا في تزايد، حيث تم تسجيل 215 ألف حالة إصابة بكورونا، معتبرة أن عودتها إلى مصر الآن أفضل لسلامتها.وأضافت الإعلامية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten": الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ احتياطاته فور ظهور كورونا، وكان كل ما يشغله الاقتصاد وهذا عكس ما نهجه الرئيس السيسي، وسنجد أن مصر اتخذت إجراءات احترازية أكثر من أمريكا بكثير.وأضافت أن الشعب الأمريكي مستاء وأصيب بخيبة أمل من الرئيس ترامب، معلقة: "ترامب انشغل بالمال".