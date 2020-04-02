تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل آخر تعاملات الأسبوع

استهلت الأسهم ومؤشرات البورصة تعاملات اليوم الخميس- أخر تداولات الأسبوع - على تباين، مدعومة بحالة الترقب التى تسيطر على نفوس المتعاملين، على خلفية التراجعات التي ألمت بأسواق المال العالمية، بسبب تفشي فيروس "كورونا".وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "اى جى اكس 30" بنسبة 16. 0%، بما يعادل 15.18 نقطة خسارة ليصل إلى مستوى 9408 نقطة، فيما صعد المؤشر الثانوى "اى جى اكس 70" بنحو طفيف لم تتجاوز نسبته 07. 0%، بما يعادل 73. 0 نقطة، ليصل إلى مستوى 987 نقطة، وسط تداولات نشطة، بلغت قيمتها نحو 27 مليون جنيه، وذلك لتداول نحو 9.27 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 912 صفقة بيع وشراء.