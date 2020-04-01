وائل الإبراشي: الدول الكبرى وقفت مثل النملة أمام «كورونا»

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الدول الكبرى التي تمتلك جيوشا ضخمة وقفت عاجزة أمام تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وحصد لديها آلاف الأرواح وكبدها خسائر ضخمة، والدول التي لديها جيوش تحولوا إلى نملة أمام تفشي الفيروس.وأضاف خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر الفضائية المصرية، أن العالم سيشهد تغييرا كبيرا في الفترة ما بعد مرور كارثة كورونا، وسيعيد ترتيب أولوياته من جديد، ولن يصبح التفوق العسكري والاقتصادي هو الشغل الشاغل لها، مطالبا بضرورة ترتيب أولوياتنا في مصر وإعادة النظر في الاهتمام بالنبوغ العلمي والطبي، موجها التحية للجيش الأبيض.وطالب مقدم البرنامج، كل فئات المجتمع، بأن تقوم بتقديرهم وتشجيعهم بشكل يومي وبطريقة رمزية مثل "التصفيق"، متابعا: "وعليكم التقاط صورة لكم وأنتم تفعلون ذلك يوميًا لأن الجيش الأبيض هو الذي يحمى مصر الآن وعلينا تقديره".