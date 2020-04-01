بومبيو يبحث مع نظيره السعودي التعاون في مواجهة كورونا

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود العديد من القضايا الثنائية وعلى رأسها التعاون في مواجهة فيروس كورونا المستجد.وأوضح بومبيو في تصريح له عبر حسابه على موقع تويتر، أنه تحدث مع وزير الخارجية السعودي حول الحاجة إلى استجابة عالمية لمواجهة وباء كورونا "COVID-19"، لافتا إلى أنهما ناقشا أيضا الوضع في اليمن واتفقا على أن الحل السياسي فقط هو الذي سينهي الصراع.يذكر أن ولاية نيويورك أعلنت اليوم وحدها عن تسجيل 391 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 1941 الماضية بسبب فيروس كورونا، فيما تخطت الإصابات 83700 حالة بالولاية، من إجمالي أكثر من 200 ألف إصابة في عموم الولايات المتحدة.