أسامة الغزالي حرب: الطب في مصر مميز ومتقدم عالميًا

قال الدكتور أسامة الغزالي حرب الباحث والمفكر السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية اتخذت إجراءات احترازية قوية لمواجهة فيروس كورونا، وهذا أمر أسهم فى الحد من انتشار الفيروس.وأضاف الدكتور أسامة الغزالي حرب خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد" تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن الطب فى مصر مميز ومتقدم على مستوى العالم.وأوضح، أن المصريين لم ينخدعوا بالتجارة بالدين، وليس لديهم هوس دينى، لافتا إلى أن مصر لديها وفرة فى السلع الغذائية، وذلك أسهم فى الحد من تفشي الفيروس.وأشار إلى أن الصين تعافت من الفيروس بالتعليمات والإجراءات القوية.