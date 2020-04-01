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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الوزراء» يكشف تفاصيل الاستعداد لمواجهة المرحلة الثالثة من «كورونا»

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 09:54 م
اللواء محمد عبد المقصود
اللواء محمد عبد المقصود
رباب الأهواني
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قال اللواء محمد عبدالمقصود، رئيس غرفة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، إن القطاع الطبي لم يتسلم حتى الآن سوى 6 مستشفيات فقط، من أصل 29 مستشفى تم تجهيزها لاستقبال حالات المرضى والمصابين بفيروس كورونا المستجد، خلال المرحلة الثانية، لافتًا إلى أن المرحلة الثالثة سيتم فيها ضم بعض المستشفيات الخاصة والمستشفيات الجامعية وأيضا الفنادق.

وأضاف عبدالمقصود، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، أن هناك مراكز ومدارس وفنادق مجهزة تم إعدادها وتجهيزها استعدادًا لمواجهة المرحلة الثالثة من انتشار فيروس كورونا المستجد، محذرًا من اقترابها، بسبب عدم التزام بعض المواطنين بالإجراءات الاحترازية المتبعة.

وأوضح أنه في حالة وصول أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى ألف إصابة سيزيد العدد ومن الممكن أن يصل خلال 24 ساعة فقط إلى 2500، مؤكدًا أنه يجب السيطرة على المخالطين لعدم انتشار المرض وتفشي الفيروس وسط المواطنين، مضيفًا أن نجاح الحكومة في تخطى هذه الأزمة يكمن في السيطرة على انتشار فيروس كورونا.

ونوه إلى أنه يجب إبقاء الإصابات في مستوى منخفض، مشيرًا إلى أن معدل الاستجابة للعلاج كبير جدًا ويعد مؤشرا جيدا وتحول تحاليل المصابين من إيجابي لسلبي يعد مؤشرا جيدا، بالمقارنة بأعداد الإصابات، مناشدًا المواطنين الالتزام الجاد في البقاء بالمنازل.

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