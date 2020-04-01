ترامب: إيران ستدفع ثمنًا باهظًا إذا هاجمت قواعدنا في العراق

وجه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، تهديدا شديد اللهجة للحكومة الإيرانية، متهما إياها بالسعي لتوجيه ضربة لقوات بلاده بالعراق.وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات عبر حسابه على موقع تويتر: "بناءً على المعلومات المقدمة، فإن دولة إيران تخطط هي ووكلاؤها لهجوم متسلسل على قوات الجيش الأمريكي، أو القواعد الأمريكية في العراق".وهدد ترامب طهران بأنه إذا حدث ذلك، فإنها ستدفع ثمنًا باهظًا، وستواجه أقصى العقوبات.