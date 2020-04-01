تركيا تسجل 15 ألف إصابة بكورونا خلال 3 أسابيع

أعلن وزير الصحة التركي، مساء الأربعاء، عن تسجيل 2148 مصابًا جديدًا بفيروس كورونا المستجد ووفاة 63 خلال الـ24 ساعة الأخيرة فقط.وأوضح وزير الصحة التركي، في بيان له، أن عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 333، مشيرا إلى أن نحو 80% من وفيات كورونا في تركيا تجاوزت أعمارهم الـ60 عاما، وذلك وفق قناة "TRT" التركية.واعتبر الوزير التركي أن نسبة وفيات كورونا في تركيا 1.58% من إجمالي المصابين وهي ضئيلة مقارنة بدول عديدة.وكشف الوزير التركي عن أن وفيات كورونا في 39 ولاية تركية من بين 81 ولاية فيما سجلت جميع الولايات إصابات بالوباء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15 ألفا و679 حالة بينما بلغ إجمالي الوفيات 277 حالة.وأعلنت تركيا الأربعاء 11 مارس، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد.