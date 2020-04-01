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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإحصاء»: 4 ملايين شخص يعملون فى مليونى منشأة غير مسجلة

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 03:53 م
الإحصاء
الإحصاء
أميرة ممدوح
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أكد الدكتور حسين عبدالعزيز، المشرف على التعداد الاقتصادي بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الحكومة أصبح لديها، لأول مرة، بيانات تفصيلية دقيقة عن القطاع غير الرسمي، تشمل أعداد تلك المنشآت والعاملين بها، مشيرًا إلى أن نتائج التعداد الأخير أظهرت أن هناك 4 ملايين شخص يعملون في 2 مليون منشأة غير مسجلة رسميًا ولا تؤدي الضرائب.

وأوضح عبدالعزيز، في تصريح لـ"الدستور"، أن العدد الأكبر من تلك المنشآت الاقتصادية التي تنتمي للقطاع غير الرسمي تتركز بإقليم القاهرة الكبرى، حيث تستحوذ محافظة القاهرة على 13% من أعمال القطاع، تليها محافظة الجيزة بنسبة 12%، ثم القليوبية بنسبة 8.5% والشرقية 8%، مضيفًا أن 84% من تلك المنشآت تعمل بأنشطة تجارة الجملة والتجزئة، الزراعة، الأنشطة الغذائية، الصناعات التحويلية، والخدمات.

ولفت مسئول الإحصاء، إلى أن الأنشطة الاقتصادية في مصر بشقيها الرسمي وغير الرسمي شهدت نموًا متزايد خلال السنوات الخمس الأخيرة، بنسبة تخطت الـ55%، بعد أن ارتفع عدد المنشآت الاقتصادية على مستوى الجمهورية، سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص إلى 3.7 مليون منشأة مؤخرًا مقابل 2.4 مليون منشأة اقتصادية عام 2013، كما ارتفع عدد العمالة بها من 9.2 مليون شخص لـ13.4 مليون شخص خلال تلك الفترة.

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