إحالة المتهمين بسرقة طالب بالإكراه فى المعادى للجنايات

أحالت نيابة المعادى الجزئية، اليوم الأربعاء، سائقين، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما بسرقة طالب بالإكراه.كان قسم شرطة المعادي، قد تلقى بلاغًا من طالب يحمل جنسية إحدى الدول العربية، يفيد بسابقة تعرفه على سائق في شركة لنقل الركاب، وحال تواجده طرف أحد أصدقائه طلب من الأخير الحضور لتوصيله لمسكنه، وحال استقلاله السيارة فوجئ بتواجد شخص آخر بصحبة السائق، وأثناء سيرهم هدده الأخير بسلاح أبيض "مطواة"، واستوليا منه على مبلغ مالى.بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد السائق مرتكب الواقعة وضبطه حال استقلاله السيارة مستأجرة والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع سائق تم ضبطه وبحوزته كل المسروقات المستولى عليها، والسلاح المستخدم في الواقعة، واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول.