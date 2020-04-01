إحالة أمين عهدة اختلس 141 ألف جنيه من أموال الدولة للجنايات

أمرت نيابة المقطم الخليفة الجزئية، اليوم الأربعاء، إحالة أمين عهدة، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بالاستيلاء على 141 ألف جنيه من أموال الدولة.كانت وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، حول استيلاء "ع. س"، 29 سنة، المدير المسئول بمجمع استهلاكى في حى الأسمرات، على المال العام إبان عمله كأمين العهدة بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، فاختلس كمية من البضائع عهدته بقصد إعادة طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة قيمتها بـ141 ألف جنيه.تم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت إحالتهما للمحاكمة.