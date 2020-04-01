تعافي جديدة من كورونا بمستشفى العجمي للحجر الصحي (فيديو)

اعلنت إدارة مستشفى العجمي النموذجي، غرب الإسكندرية، المخصص للحجر الصحي، اليوم الأربعاء، عن تعافي وخروج حالة جديدة، عقب تماثلها للشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، لترتفع عدد حالات التعافي والخروج من المستشفى إلى 21 حالة.وغادرت الحالة المتعافية لسيدة، مستشفى العجمي، بعد تماثلها للشفاء وثبوت سلبية التحاليل الخاصة بها، كما توجهت بالشكر لجميع طاقم العمل من الأطباء والتمريض، قائلة:" بطمن الناس، احنا بيعاملونا معاملة كويسة جدًا وجميع الطاقم الطبي والتمريض، قايمين بدورهم وواجبهم وزيادة".وقال مصدر طبي، أن حالات الشفاء بالمستشفى أرتفع إلى 21حالة، بعد خروج حالة جديدة اليوم، مشيرًا إلى أن جميع العاملين بالمستشفى من الأطباء والتمريض، الفنيين، والعمال، ينتظرون فرحة التعافي للمرضى، وهو أكبر حافز لنا.