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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

اتحاد الجاليات: الفكر الاستثماري المصري حاليًا مختلف ومميز (فيديو)

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 01:13 م
الاستثمار
الاستثمار
ياسمين عباس
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قال مسلم قنديل، رئيس اتحاد الجاليات المصرية بالخارج، إنه استثمر شبكة علاقاته القوية بالمستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج في النمسا وجنوب إفريقيا وإيطاليا وفرنسا، مشيرًا إلى أنه استطاع خلال عمله طوال الـ4 أشهر الماضية كمستشار لتنمية الصعيد مخاطبة أحد المقيمين في أمريكا ويُدعى حسام عبدالمقصود، والذي عرض عليه فرص الاستثمار، وانبهر بشدة بمرونة طرق الاستثمار الحالية في مصر.

وأضاف قنديل خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الفكر الاستثماري المصري في الوقت الحالي مختلف ومميز لإعتماده على سرعة ومرونة في التنفيذ ويعتمد على استدعاء المستثمر بطرح الدولة وهيئة تنمية الصعيد الأراضي الصناعية في الصعيد بالمجان.

وأشار رئيس اتحاد الجاليات المصرية بالخارج، إلى أن الهدف الأساسي لطرح هيئة تنمية الصعيد الأراضي الصناعية في الصعيد بالمجان أمام المستثمرين المصريين بالخارج، وذلك لتطبيق استراتيجية القيادة السياسية بطرح استثمارات على الأرض، موضحًا أن هناك مستثمر مصري بالخارج تواصل معه من أستراليا يُدعى يسري سدراج بشأن تدشين مزرعة تماسيح عند بحيرة ناصر لتصنيع جلد التماسيح ومن ثم تصدريره لإستراليا.

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