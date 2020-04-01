كورونا.. تركيا تفرض حجرًا صحيًا على 50 بلدة

أعلنت الحكومة التركية، اليوم الأربعاء، فرض الحجر الصحي على 50 بلدة في 21 ولاية بسبب فيروس كورونا المستجد، حسب ما نقلته فضائية "الحدث".وأعلنت وزارة الصحة التركية، أمس الثلاثاء، تسجيل 46 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد لترفع حصيلة الوفيات إلى 214 حالة حتى الآن.وأوضحت وزارة الصحة التركية في بيان، أنه تم أيضًا تسجيل 2704 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.وأكدت الوزارة في بيانها ارتفاع حصيلة المتعافين من كورونا إلى 243 حالة فقط، فيما بلغ عدد الإصابات الكلي 13 ألفًا و531 حالة.