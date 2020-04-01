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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا.. تركيا تفرض حجرًا صحيًا على 50 بلدة

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 11:45 ص
كورونا
كورونا
هبة محمد
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أعلنت الحكومة التركية، اليوم الأربعاء، فرض الحجر الصحي على 50 بلدة في 21 ولاية بسبب فيروس كورونا المستجد، حسب ما نقلته فضائية "الحدث".

وأعلنت وزارة الصحة التركية، أمس الثلاثاء، تسجيل 46 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد لترفع حصيلة الوفيات إلى 214 حالة حتى الآن.

وأوضحت وزارة الصحة التركية في بيان، أنه تم أيضًا تسجيل 2704 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة في بيانها ارتفاع حصيلة المتعافين من كورونا إلى 243 حالة فقط، فيما بلغ عدد الإصابات الكلي 13 ألفًا و531 حالة.

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