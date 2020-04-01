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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3 آلاف حالة وفاة بكورونا في إيران.. والإصابات 47500

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 11:39 ص
كورونا
كورونا
هبه محمد
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيران إلى 3 آلاف حالة وفاة.

وكشفت وزارة الصحة الإيرانية، في نبأ عاجل بحسب ما نقلته فضائية "سكاي نيوز"، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيران لتصل إلى أكثر من 47500 حالة.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم، أن بلاده تجاوزت مرحلة ذروة تفشي فيروس كورونا في المحافظات، قائلًا: نشهد منحنى تنازليًا من الإصابات بفيروس كورونا.

وأضاف: "اتخذنا قرارات صارمة حتى الآن، وقد نتخذ قرارات أكثر صرامة إذا اقتضت الحاجة للحد من انتشار كورونا".

وقال إن هناك تراجعًا لتفشي الفيروس في بعض المحافظات الإيرانية، مشيرًا إلى أن الشعب الإيراني يلبي بشكل جيد توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

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