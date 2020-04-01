طيران الإمارات تنقل عمليات الشحن مؤقتًا لمطار دبي

قالت شركة طيران الإمارات على موقعها الإلكتروني إنها ستشغل جميع خدمات الشحن من مطار دبي الدولي اعتبارًا من اليوم الأربعاء، وتوقف العلميات في مطار آل مكتوم بدبي مؤقتًا.وعادة تعمل طائرات الشحن من مطار آل مكتوم وهو مطار أصغر بجنوب دبي.وقالت الشركة إنها ستقصر رحلات الشحن على مطار واحد للتنسيق بين طائرات الشحن والركاب التي تُستخدم لخدمات الشحن فقط حاليًا.وأوقفت شركة الطيران جميع رحلات الركاب بسبب وباء فيروس كورونا.وقالت الشركة إنها ستشغل رحلات شحن فقط مستخدمة طائرات بوينج 777 للركاب لأكثر من 30 وجهة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأوروبا وأستراليا.وقال نبيل سلطان نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن "تمكنا من وضع شبكة وجدول زمني جديد لعملياتنا للشحن خلال فترة قصيرة جدًا باستغلال مساحة أقل على طائرات الركاب عريضة البدن من طراز بوينج 777".