بكري: نعمل بالموازنة القديمة حال عدم التمكن من إقرار «الجديدة»

قال النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه ‏في حال عدم تمكن مجلس النواب من عقد جلساته لنظر الموازنة العامة التي يفترض مناقشتها والانتهاء منها قبل ٣٠ يونيو، فإن المادة ١٧ من قانون الموازنة العامة تنظم ذلك.وأوضح في تدوينة له على موقع تويتر: تقول المادة إنه إذا لم يتم إقرار الموازنة العامة للدولة قبل السنة المالية، يتم العمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها، لافتًا: حدث ذلك عام 1953.