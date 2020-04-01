«يا أم العيال يا عشرية».. أحمد داوود يحتفل بـ10 سنين زواج

نشر الفنان أحمد داوود، على حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة تجمعه مع زوجته علا رشدي، للاحتفال بمرور 10 سنوات على زواجهما.وعلق داوود على الصورة قائلًا: "كل سنة وأنت طيبة يا أم العيال يا عشرية ويارب دايما مستحملين بعض ويارب يخليكي ليا ولميلا ودوزي ودايما مطلعين عينيكي.. وعقبال العمر كله مع بعض إن شاء الله".يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد داود هو فيلم "ولاد رزق 2" وهو يعد نجاحا كبيرا، وقد شارك في بطولة الفيلم كل من أحمد عز وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وخالد الصاوي، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.