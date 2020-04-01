رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«يا أم العيال يا عشرية».. أحمد داوود يحتفل بـ10 سنين زواج

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 09:42 ص
أحمد داوود وزوجته
أحمد داوود وزوجته
هدير شعراوي
طباعة
نشر الفنان أحمد داوود، على حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة تجمعه مع زوجته علا رشدي، للاحتفال بمرور 10 سنوات على زواجهما.

وعلق داوود على الصورة قائلًا: "كل سنة وأنت طيبة يا أم العيال يا عشرية ويارب دايما مستحملين بعض ويارب يخليكي ليا ولميلا ودوزي ودايما مطلعين عينيكي.. وعقبال العمر كله مع بعض إن شاء الله".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد داود هو فيلم "ولاد رزق 2" وهو يعد نجاحا كبيرا، وقد شارك في بطولة الفيلم كل من أحمد عز وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وخالد الصاوي، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

موضوعات متعلقة

لطلاب أولى ثانوي.. معلومات يجب أن تعرفها عن الامتحان التجريبي

الصحة العالمية: خطر انتقال عدوى كورونا لن يزول

تفاصيل جديدة عن عزل عمارتين ببورسعيد بعد اكتشاف إصابتين بـ«كورونا»

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 1 - 4 - 2020

الصور

image description

«المصريين» يطهر شوارع الحراجية برأس غارب لمواجهة كورونا

image description

«الغد» يواصل توزيع الكمامات وأدوات التعقيم على مواطني المحافظات

image description

محمد الباز يشارك فى حملة معهد الأورام للتبرع بالدم

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

الأكثر قراءة

مطار القاهرة يستقبل رحلة جوية استثنائية تحمل المصريين العالقين بفرنسا.. اليوم

الحكومة: الوضع الطبى مطمئن ولا نية لاتخاذ إجراءات تقييدية جديدة

تفاصيل جديدة عن عزل عمارتين ببورسعيد بعد اكتشاف إصابتين بـ«كورونا»

تعليق ناري من أحمد الطيب على أزمة تجديد عقد فتحي وعاشور

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

تفاصيل فيلم يقدم قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

غيرته من هذا المطرب الجديد دفعته لمنع إذاعة أغنياته.. الوجه الشرير لـ عبد الحليم حافظ

نجم الساعة

تفاصيل فيلم يقدم قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

الصحة

علاج التهاب المفاصل آمن لمرضى كورونا

فيروسات تهاجم الخصية وتؤثر على خصوبة الرجال.. تعرف عليها

الآثار النفسية للحجر الصحي

في حضور 2700 طبيب "الحكمة" تعقد لقاء علمياً عن بعد للتوعية حول ابرز بروتوكلات كورونا

منوعات

الصين تسلم موريتانيا مركزا لعلاج الأمراض المعدية

بنما تخصص أياما لخروج النساء وأخرى للرجال للسيطرة على كورونا

تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة manpower gov eg استمارة وزارة القوى العاملة

كواليس عمل قنوات مصر التعليمية.. تم إطلاقها في 4 ساعات وفريق عملها من المتطوعين

مقالات الرأي
ماجد حبته
أبريل الوباء.. أبيض أم أسود؟!
مؤمن المحمدي
الشمس طلعت
لواء.حمدى البطران
خواطر محجوز قسريا [1]
القس. رفعت فكرى
وقفة مع النفس
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تواصل إجراءات لمواجهة كورونا (صور)

«قصور الثقافة» تطهر مواقعها من كورونا

مكتبات أتاحت الكتب مجانًا لزوّارها بسبب «كورونا»

أستاذ دراسات ثقافية: ثقافة الصورة ستغلب فيما بعد كورونا