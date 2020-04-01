إطلالة أنيقة لـ انتصار على إنستجرام (صور)

شاركت الفنانة انتصار، متابعيها عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورًا جديدة لها.وظهرت انتصار بإطلالة أنيقة، مرتدية بلوزة من اللون الفضي اللامع، واعتمدت على شعرها منسدلا على كتفيها، ومكياج لافت أبرز جمال ملامحها، وعلقت عليها: "خليك بالبيت، مصر نظيفة"، ونالت إطلالاتها إعجاب الآلاف من متابعيها.ومن ناحية أخرى، تعاقدت الفنانة انتصار مع شركة الريفي ميديا، لتقديم برنامج جديد على شاشة قناة "النهار"، يحمل اسم "بيت ريا وسكنية"، ويشاركها التقديم الفنانة بدرية طلبة، ليتم عرضه على مدار يومين من كل أسبوع هما الأحد والثلاثاء.