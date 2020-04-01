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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

طعن قاتل «عصفوري الجنة» و«ضابط كفر الشيخ».. أبرز محاكمات اليوم

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 09:25 ص
محكمة
محكمة
نجلاء رفاعي
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تنظر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، جلسات طعن قضيتين من قضايا الرأي العام، التي تهم المجتمع، وهما محاكمة المتهم بقتل طفليه "ريان ومحمد في ميت سلسيل"، وطعن متهم بقتل ضابط بكفر الشيخ.

- نظر طعن متهم بقتل ضابط بكفر الشيخ

تنظر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، طعن الطالب المتهم بقتل ضابط مرور كفر الشيخ، والتي ألغت حكم الإعدام الصادر بحقه من محكمة جنايات كفر الشيخ قبل ذلك.

وتنظر المحكمة القضية كمحكمة موضوع بعد إلغاء حكم الإعدام وقبول طعن المتهم على الحكم الصادر بإدانته، على أن يكون حكم النقض في القضية نهائيًا وباتًا غير قابل للطعن عليه مرة أخرى.

ونسب للمتهم "ي. ا" ارتكابه لجريمة قتل ضابط بمرور كفر الشيخ بإطلاق النار عليه من سلاحه الميري بعد الاستيلاء عليه، وهي القضية التى أحيل فيها المتهم إلى محكمة الجنايات وقضت بإعدامه شنقًا؛ بموجب الاتهام المنسوب له قبل أن يطعن على الحكم أمام محكمة النقص، مطالبًا بإلغائه وفقا لقائمة من الدفوع التي قبلتها محكمة النقض بشأن القضية، وحددت موعدا جديدا لإعادة محاكمة المتهم.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم استولى على السلاح الميري الخاص بالمجني عليه، وأطلق النيران تجاه الأخير، الذي كان يؤدي عمله، بشارع الخليفة المأمون.

وأشارت إلى أن المتهم أوقف سيارته فور رؤيته للضابط، وترجل منها، وحدثت مشادة كلامية بينهما، بعدما سحب الضابط رخصة قيادة المتهم قبل وقوع الجريمة، وتطور الأمر لقيام المتهم بخطف السلاح الميري من الضابط، وأطلق عليه النيران من مسافة قريبة، ليصاب بطلق ناري بالصدر.

- طعن قاتل "عصفوري الجنة" في ميت سلسيل بالدقهلية على حكم إعدامه

تنظر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، طعن المتهم "محمود نظمي"، على حكم الجنايات الصادر بإعدامه شنقا لاتهامه بقتل طفليه "ريان ومحمد"، والمعروفة بقتل "عصفوري الجنة، بإلقائهما من أعلى كوبري فارسكور بمحافظة دمياط.

وكانت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة، قضت في أبريل من العام الماضي، بالإعدام شنقًا بإجماع الآراء على محمود نظمي محمد السيد 32 سنة، والمتهم بقتل طفليه "ريان ومحمد" في ميت سلسيل، بعد استطلاع الرأي الشرعي لمفتي الديار المصرية في قرار إعدامه، حيث وجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد للطفلين بإلقائهما من أعلى كوبري فارسكور بمحافظة دمياط في أول أيام عيد الأضحى الماضي.

وتم العُثور على جثتي ريان ومحمد، بإحدى الترع بمدينة فارسكور بمحافظة دمياط في اليوم التالي لاختفائهما في ملاهي مدينة ميت سلسيل أول أيام عيد الأضحى، وادعى الأب اختطافهما، وعقب أيام أعلنت المباحث تورط الأب بعد العثور على لقطات مصورة له بصحبة ولديه أعلى الكوبري، وظهرت اعترافاته المسجلة بعد ذلك، واستمرت محاكمته على مدى 8 جلسات حتى صدر حكم الإعدام، وتم التصديق عليه من قبل مفتي الجمهورية.

واعترف الأب المتهم بقاتل طفليه أمام المحكمة بارتكابه الجريمة، وأقر أمامها، كما اعترف اعترافًا كاملًا ومثل الجريمة، وكتب "جواب" لزوجته يعترف فيه بارتكاب الجريمة، وأكد خبراء الخطوط للمحكمة بأن الخط هو للقاتل، وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم وهي الإعدام شنقًا.

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