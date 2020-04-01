النيابة تأمر بضبط وإحضار سائق دهس طفل بالتبين

أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن ًطفل سقط أسفل عجلات سيارة بسبب السرعة الزائدة، بمنطقة التبين، وضبط وإحضار السائق.تلقى المقدم محمد بكري، إشارة من المستشفى العام، مفادها استقبال جثة الطفل "زياد سعيد"، 12 سنة، ومقيم بمنطقة التبين البلد.بالكشف المبدئي تبين وجود كسور في أنحاء متفرقة من الجسد، ونزيف داخلي، أدى للوفاة.وانتقلت قوة من مباحث القسم لمحل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور الطفل الضحية الطريق، قام سائق سيارة نقل يقود بسرعة زائدة بدهسه.وتكثف مباحث قسم شرطة التبين جهودها لضبط مرتكب الواقعة، حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.