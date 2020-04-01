التربية والتعليم: طلاب القدرات الخاصة فى عينينا (صور)

يهتم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتواصل مع أولياء الأمور عبر السوشيال ميديا، حيث يُقدم الوزير علي الرد على استفساراتهم من خلال التعليقات علي الفيس بوك.في سؤال من ولية أمر تدعى جيهان زاهر عن قرارات الوزارة تجاه طلاب الدمج من ذوي القدرات الخاصة والتيسير عليهم في ظل أزمة كورونا، رد الوزير عليها في تعليق قائلًا لها:" طلاب الدمج من ذوي الاحتياجات الخاصة في عينينا وفي كل الخطط ".وفي سؤال آخر من ولية أمر تدعي مني أبو غالي قامت بسؤال الوزير عن مصير طلاب شهادة الدبلومات الفنية في الامتحانات خاصة في ظل هذه الظروف ورد عليها الوزير قائلًا لها إن الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني يعمل مع فريق كبير من أجل اصدار تعليمات واجراءات جديدة سيتم الاعلان عنها فور اكتمالها.