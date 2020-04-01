عمان تسجل أول حالة وفاة بـ«كورونا»

أعلنت سلطنة عمان، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء تسجيل أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا.وقالت وزارة الصحة العمانية، في بيان لها، إن الوفاة تعود لمواطن عماني 72 عامًا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.وكانت سلطنة عمان سجلت، أمس الثلاثاء، 13 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة بها إلى 192 حالة.وذكرت وزارة الصحة أن 34 حالة منها تماثلت للشفاء، داعية الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.