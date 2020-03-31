المستشار الفني لبورسعيد في مكافحة الأمراض: نعقم ونطهر الأحياء كافة يوميا

قال أسامة رخا، المستشار الفني لمحافظة بورسعيد في مكافحة ناقلات الأمراض، إن جميع الإمكانيات متوفرة، ونتواصل مع مسؤولي الأحياء على مدار الساعة ونعمل على تطهير العمارات التي ظهر فيها المصابين بفيروس كورونا المستجد بشكل يومي.وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر الفضائية المصرية: "نطهر ونعقم الأحياء كافة في المحافظة بشكل يومي.. والعمارات التي بها حالات إصابة نركز عليها بشكل أعلى من الأخرى حتى نطمئن".