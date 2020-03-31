الدفاعات السورية تحبط هجوما إسرائيليا على حمص

تصدى الدفاع الجوي السوري، مساء اليوم الثلاثاء، لأهداف معادية في سماء محافظة حمص نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي.وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان شنته طائرات إسرائيلية من فوق بيروت وتم إسقاط عدد من الصواريخ.وأكدت الوكالة أن العدوان تم من فوق الأجواء اللبنانية والدفاعات الجوية أسقطت عددًا من الصواريخ قبل الوصول لأهدافها.يذكر أن قوات الاحتلال تشن من وقت لآخر على شمال سوريا ودمشق هجمات جوية متكررة بزعم استهداف معادية تابعة لإيران وحزب الله داخل سوريا.