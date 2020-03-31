رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مواعيد عرض مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 10

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 06:26 م
مسلسل حكايات بنات
مسلسل حكايات بنات
محمد مجدي
طباعة
ننشر مواعيد عرض مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 10؛ حيث يعرض المسلسل  من السبت للأربعاء من كل أسبوع على شاشة قناة ON.

مواعيد عرض مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 10


يذاع المسلسل في تمام الساعة السابعة مساءً، فيما تعاد في تمام الساعة 1 صباحًا وفي الساعة 12:30 ظهرًا على قناة أون دراما.

العمل تم عرض 9 حلقات منه وانطلق عرضه في 21 مارس الجاري، ونال إشادات ونسب مشاهدة مرتفعة بسبب قصته الاجتماعية التي تناقش مشاكل البنات، كما كان في الأجزاء السابقة.

تتوالي أحداث العمل الجديد، حيث تأتي جميلة والتي تجسد دورها أسماء جلال، لتحل مشكلة إحدى الفتيات بعثت لها رسالة على الجروب تخبرها أنها أصبحت مطلقة ودون منزل أو أموال وتبحث عن عمل مناسب، فتساعدها جميلة في ذلك.

انتهت أحداث الحلقة التاسعة من المسلسل برؤية جميلة خطيب شقيقتها رضوي وهو يقف مع فتاة أخرى وتتردد فى أن تفصح لها أم لا وبعد وصول عائشة لنهائي سباق السيارات تتحدى أيمن أنها سوف تفوز عليه ومواجهة مروان والدته بطريقتها الجاحدة مع نور، وتتوالى الأحداث.

تدور قصة المسلسل حول أربع فتيات وتطور حالتهن العاطفية، وهن بطلات العمل الفنانة ميرنا نور الدين، وهاجر أحمد، وهند عبدالحليم، وأسماء جلال، ويلقى الضوء حول علاقتهن العاطفية والأزمات اللاتي تمرن بها وكيف يتخطينها، وكذلك علاقتهن بعائلاتهن وحياتهن الشخصية والعملية، ويرصد العمل عددًا من قصص الحب فى حياة الفتيات وطرق تعاملهن مع الرجال.

اقرأ أيضا:

ميرنا نور الدين عن مسلسل حكايات بنات 4: «الناس كلها هتتفرج»


ومسلسل حكايات بنات الموسم الرابع من بطولة ميرنا نور الدين وهند عبد الحليم وأسماء جلال وهاجر أحمد وحازم إيهاب وأحمد كرارة ورمزي لينر وخالد منصور والمسلسل من إخراج مصطفى أبو سيف.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رفضوا الحجر الصحى.. الحقيقة الكاملة لتجمهر العائدين من الكويت بمطار القاهرة

«الصحة» تعلق على إصابة الفنانة إيناس عز الدين بكورونا

الصحة العالمية توضح أسباب ارتفاع معدلات وفيات كورونا فى مصر

«عبدالغفار»: امتحانات نهاية العام قد تكون في أغسطس

الصور

image description

«الغد» يواصل توزيع الكمامات وأدوات التعقيم على مواطني المحافظات

image description

محمد الباز يشارك فى حملة معهد الأورام للتبرع بالدم

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

الأكثر قراءة

«أصحاب المعاشات» تكشف عن المستفيدين من العلاوات الخمس

3393 حالة وفاة بـ«كورونا» فى الولايات المتحدة

رفضوا الحجر الصحى.. الحقيقة الكاملة لتجمهر العائدين من الكويت بمطار القاهرة

الصحة العالمية: خطر انتقال عدوى كورونا لن يزول

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

غيرته من هذا المطرب الجديد دفعته لمنع إذاعة أغنياته.. الوجه الشرير لـ عبد الحليم حافظ

فنان كبير تورط في تهريب السادات من السجن 3 مرات.. ونجا من المحاكمة

نجم الساعة

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

الصحة

فيروسات تهاجم الخصية وتؤثر على خصوبة الرجال.. تعرف عليها

الآثار النفسية للحجر الصحي

في حضور 2700 طبيب "الحكمة" تعقد لقاء علمياً عن بعد للتوعية حول ابرز بروتوكلات كورونا

كيف نحافظ على صحتنا العقلية خلال الحظر؟

منوعات

دراسة: «فيسبوك» يعزز علاقات زملاء العمل أثناء الحظر بسبب كورونا

أعراض جديدة متفاوتة لفيروس كورونا

كورونا «تفلس» الاتحاد الأمريكي للرجبي

خبراء يحذرون من «كارثة إنسانية» في جزر اليونان

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشمس طلعت
لواء.حمدى البطران
خواطر محجوز قسريا [1]
القس. رفعت فكرى
وقفة مع النفس
دعاء خليفة
المجتمع المدني بين الواقع والمأمول
المزيد

الثقافة

ثناء هاشم: «القمر.. آخر الدنيا» محاولة لإيجاد ذواتنا وسط تيه الحياة

يشارك بـ3 قصائد.. رفعت سلام ضيف «اقرأ معانا» الليلة

«الدليل العام للوقاية من كورونا».. ترجمة عربية عن «بيت الحكمة»

باحثة إنجليزية تؤرخ لإبداعات الكاتبات العربيات المعاصرات