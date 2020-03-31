



مواعيد عرض مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 10





يذاع المسلسل في تمام الساعة السابعة مساءً، فيما تعاد في تمام الساعة 1 صباحًا وفي الساعة 12:30 ظهرًا على قناة أون دراما.



العمل تم عرض 9 حلقات منه وانطلق عرضه في 21 مارس الجاري، ونال إشادات ونسب مشاهدة مرتفعة بسبب قصته الاجتماعية التي تناقش مشاكل البنات، كما كان في الأجزاء السابقة.



تتوالي أحداث العمل الجديد، حيث تأتي جميلة والتي تجسد دورها أسماء جلال، لتحل مشكلة إحدى الفتيات بعثت لها رسالة على الجروب تخبرها أنها أصبحت مطلقة ودون منزل أو أموال وتبحث عن عمل مناسب، فتساعدها جميلة في ذلك.



انتهت أحداث الحلقة التاسعة من المسلسل برؤية جميلة خطيب شقيقتها رضوي وهو يقف مع فتاة أخرى وتتردد فى أن تفصح لها أم لا وبعد وصول عائشة لنهائي سباق السيارات تتحدى أيمن أنها سوف تفوز عليه ومواجهة مروان والدته بطريقتها الجاحدة مع نور، وتتوالى الأحداث.



تدور قصة المسلسل حول أربع فتيات وتطور حالتهن العاطفية، وهن بطلات العمل الفنانة ميرنا نور الدين، وهاجر أحمد، وهند عبدالحليم، وأسماء جلال، ويلقى الضوء حول علاقتهن العاطفية والأزمات اللاتي تمرن بها وكيف يتخطينها، وكذلك علاقتهن بعائلاتهن وحياتهن الشخصية والعملية، ويرصد العمل عددًا من قصص الحب فى حياة الفتيات وطرق تعاملهن مع الرجال.





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ومسلسل حكايات بنات الموسم الرابع من بطولة ميرنا نور الدين وهند عبد الحليم وأسماء جلال وهاجر أحمد وحازم إيهاب وأحمد كرارة ورمزي لينر وخالد منصور والمسلسل من إخراج مصطفى أبو سيف.

ننشر مواعيد عرض مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 10؛ حيث يعرض المسلسل من السبت للأربعاء من كل أسبوع على شاشة قناة ON.