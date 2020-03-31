إحالة عصابة الاتجار في الحشيش بالشروق للجنايات

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، إحالة 3 أشخاص بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بنطاق قسم شرطة الشروق، للمحاكمة أمام الجنايات، فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.تضمن أمر الإحالة، عددًا من أدلة الثبوت التي قادت المتهمين للمحاكمة والتي جاء أولها، أن البداية كانت أثناء قيام قوة تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بالمرور لملاحظة الحالة الأمنية بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى بدائرة قسم شرطة الشروق، تمكنت من ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش "وزنت 2 كيلوجرام" - مبلغ مالى – 6 هواتف محمولة).وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم الآثمة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.تحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة التي أصدرت قرراها السابق.