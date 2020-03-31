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محمد العسيري
الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت: انتهاء المرحلة الأولى من إجلاء المواطنين بعودة 2713

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 05:22 م
الكويت
الكويت
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انتهت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، من المرحلة الأولى للخطة الآنية لإعادة المواطنين الكويتيين العالقين في الخارج، إثر تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، بإجلاء 2713 مواطنا من أمريكا، وألمانيا، وبريطانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وفرنسا، وإيران، والإمارات، والبحرين، ومصر، ولبنان.

وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة، سعد العتيبي، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن "الطيران المدني" قامت بتشغيل 15 رحلة جوية لعودة المواطنين الكويتيين الموجودين خارج الكويت خلال الفترة بين 25 و29 مارس الجاري.

وأضاف العتيبي أنه تم نقل 2713 راكبًا على مدى خمسة أيام، بالتعاون مع كل من وزارات الخارجية، والصحة، والداخلية، والدفاع، والإدارة العامة للجمارك، والإدارة العامة للإطفاء، وشركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة.

وأوضح أنه تم تجهيز أربعة مواقع معزولة للفحص في مباني مطار الكويت الدولي (تي1) و(تي 3) و(تي 4) و(تي 5)، وفق اشتراطات ومتطلبات وزارة الصحة الكويتية بالتنسيق مع شركات الطيران المحلية.

وكان وزير الخارجية الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، قد أعلن في 23 مارس الجاري، عن انطلاق المرحلة الأولى من الخطة الآنية لإجلاء المواطنين الكويتيين العالقين في الخارج، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي، قد شكل منذ اللحظة الأولى لظهور الفيروس، فريقًا حكوميًا لمواجهته، ووضع خطة متكاملة لاستقبال المواطنين العائدين من جميع الدول، حسب المعايير الدولية.

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