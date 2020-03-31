نقل رئيس أركان جيش الاحتلال للحجر الصحي بسبب كورونا

دخل أفيف كوخافي رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الحجر الصحي، خشية إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد اختلاطه بأحد المرضى.وكشف جيش الاحتلال أن كوخافي التقى مريض بكورونا قبل نحو 10 أيام، خلال جلسة استماع للقيادة الجنوبية، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.من جانبها، أوضحت وزارة الصحة لدى الاحتلال، أن كوخافي لا يشعر بأي أعراض حتى الآن.وأعلنت صحة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 4831 حالة، إضافة إلى 18 حالة وفاة.وشملت إجراءات الإغلاق لدى الاحتلال، التي يجرى تطبيقها بدءا من غدًا الأربعاء، منع التجمعات لأكثر من شخصين، وكذلك منع التجمعات من أجل الصلاة أو حفلات الزفاف وداخل العمل، والأماكن العامة، إضافة إلى حظر خروج أفراد المنزل إلا للضرورة القصوى، ويسمح حينها بخروج فرد واحد فقط، وفي محيط 100 متر حول منزله.