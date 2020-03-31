سما المصري تتبرع بالدم لمعهد الأورام وتناشد جمهورها بالتبرع (فيديو)

شاركت الفنانة الاستعراضية سما المصري، جمهورها ومتابعيها، بمقطع فيديو لها أثناء تبرعها بالدم لمعهد الأورام، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع" إنستجرام".وناشدت سما المصري، جمهورها بالذهاب الى معهد الأورام للتبرع بالدم، قائلة: "معهد الأورام محتاج دم كتير ياريت كل واحد يخلي عنده دم ويروح يتبرع بدم دا لو عنده دم ماعندوش دم خلاص مانقدرش نلوم عليه.. المرضى كتير وظروفهم صعبه ومحتاجين لكل نقطه دم".