سما المصري تتبرع بالدم لمعهد الأورام وتناشد جمهورها بالتبرع (فيديو)

عااااجل.... معهد الاورام محتاج دم كتير يااريت كل واحد يخلي عنده دم ويروح يتبرع بدم دا لو عنده دم ماعندوش دم خلاص مانقدرش نلوم عليه...المرضي كتير وظروفهم صعبه ومحتاجين لكل نقطه دم...انا عملت اللي اقدر عليه ورحت النهارده...خد حسنات وانقذ روح مريض ممكن تكون في يوم من الايام مكانه ومحتاج نقطه دم...روحوا #تبرعوا_لمعهد_الاورام_بالدم...