سما المصري تتبرع بالدم لمعهد الأورام وتناشد جمهورها بالتبرع (فيديو)
الثلاثاء 31/مارس/2020 - 03:51 م
هدير شعراويطباعة
شاركت الفنانة الاستعراضية سما المصري، جمهورها ومتابعيها، بمقطع فيديو لها أثناء تبرعها بالدم لمعهد الأورام، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع" إنستجرام".
وناشدت سما المصري، جمهورها بالذهاب الى معهد الأورام للتبرع بالدم، قائلة: "معهد الأورام محتاج دم كتير ياريت كل واحد يخلي عنده دم ويروح يتبرع بدم دا لو عنده دم ماعندوش دم خلاص مانقدرش نلوم عليه.. المرضى كتير وظروفهم صعبه ومحتاجين لكل نقطه دم".
وناشدت سما المصري، جمهورها بالذهاب الى معهد الأورام للتبرع بالدم، قائلة: "معهد الأورام محتاج دم كتير ياريت كل واحد يخلي عنده دم ويروح يتبرع بدم دا لو عنده دم ماعندوش دم خلاص مانقدرش نلوم عليه.. المرضى كتير وظروفهم صعبه ومحتاجين لكل نقطه دم".
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عااااجل.... معهد الاورام محتاج دم كتير يااريت كل واحد يخلي عنده دم ويروح يتبرع بدم دا لو عنده دم ماعندوش دم خلاص مانقدرش نلوم عليه...المرضي كتير وظروفهم صعبه ومحتاجين لكل نقطه دم...انا عملت اللي اقدر عليه ورحت النهارده...خد حسنات وانقذ روح مريض ممكن تكون في يوم من الايام مكانه ومحتاج نقطه دم...روحوا #تبرعوا_لمعهد_الاورام_بالدم...