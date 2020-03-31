سقوط 7 متهمين غسلوا 55 مليون جنيه في المخدرات بأسيوط

اتخذت إدارة مكافحة المخدرات، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص، متورطين في غسل 55 مليون جنيه بأسيوط.وتمكنت مكافحة المخدرات من اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم؛ لترويجهم المواد المخدرة على عملائهم، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة فى مجالات "شراء أراضى زراعية، عقارات، أراضى فضاء وسيارات، وإقامة أنشطة تجارية".وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 55 مليونًا جنيه، ووجه اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات، باتخاذ الإجراءات القانونية.