رئيس إيتاي البارود: إجراءات قانونية ضد من يروج شائعات عن كورونا

نفي محمد كجك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المغرضة، عن وجود حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد بالمركز.وأضاف رئيس مدينة إيتاي البارود في بيان إعلامي بأن المركز لم يسجل حتى الآن أي حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه يجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي الشائعات طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.هذا ويهيب رئيس المدينة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات وعدم متابعة المواقع التي تهدف إلي نشر الفزع بين المواطنين والاعتماد علي المصادر الرسمية في تحصيل الأخبار اليومية المؤكدة التي يتم نشرها.