الأمن الاقتصادي يضبط 9438 قضية ومخالفة خلال 24 ساعة

شن قطاع الأمن الاقتصادي، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات مفاجئة استهدفت ضبط المخالفات والخارجين عن القانون، وأسفرت خلال 24 ساعة عن تمكن شرطة النقل من ضبط 722 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.وضبط شرطة التموين 1037 قضية تموينية متنوعة "غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية.كما تم ضبط 7332 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 207 قضية متنوعة في مخالفات قانون البيئة "حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، تلوث المجرى المائى لنهر النيل، حماية منافع الرى والصرف، حماية الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة وحماية الأراضى الزراعية، ملاحة داخلية".وفي مجال الضرائب والرسوم، تم ضبط 129 قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".وضبط إدارة مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية 11 قضية "مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات، مطبوعات"، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة، العرض على النيابة للتحقيق.