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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تأجيل أقساط صندوق «التنمية المحلية» و«مشروعك» من 3 لـ6 أشهر

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 09:56 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي
أحمد أبو المحاسن
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وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين بتأجيل سداد الأقساط المستحقة للمقترضين من صندوق التنمية المحلية لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من مطلع أبريل المقبل وحتى 30 يونيو، للتيسير على المقترضين، وفي حالة رغبة المقترض في عدم التأجيل والانتظام في السداد عليه أن يتقدم بطلب كتابي بهذا الشأن.

وقال شعراوي، في بيان، إنه في إطار دعم الدولة ومساندة كافة القطاعات الاقتصادية وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، اتخذ البنك المركزى المصري أيضًا مجموعة من الإجراءات الاحترازية والاستباقية في هذا الشأن.

وأضاف شعراوي، أن الوزارة أرسلت بعض تلك القرارات التي اتخذها البنك المركزي ومنها تأجيل الاستحقاقات الائتمانية (جميع المبالغ المستحقة الدفع لكافة التسهيلات الإئتمانية)، بحيث يتم ترحيلها بداية من صدور التعليمات ولمدة ستة أشهر، وتلتزم البنوك بعدم فرض أي عوائد وعمولات تأخير على التأجيل وتنطبق هذه الإجراءات على جميع عملاء مبادرة "مشروعك"، بما يعني أنه يحق لكافة العملاء المستفيدين من مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" تأجيل السداد المستحق عليهم 6 أشهر، مع موافاة المحافظات بالإجراءات التنفيذية للبنوك المشتركة في المبادرة بمجرد صدورها.

وتابع، أن مبادرة "مشروعك" نجحت خلال شهر مارس الجاري في تنفيذ 2023 مشروعًا متنوعًا بقروض بلغت 320 مليون جنيه.

وأشار الوزير إلى أن "مشروعك"، ساهم حتى الآن في تنفيذ 141 ألفًا و634 مشروعًا في جميع المحافظات بقروض تبلغ 13.3 مليار جنيه، وساهمت المشروعات في توفير أكثر من 751 ألف فرصة عمل للشباب والمرأة، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال البرنامج، ما يترتب عليه زيادة فرص العمل لأبناء المحافظات، خاصة وأن مشروعك ساهم في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة ودفع عملية التنمية بالمحافظات.


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