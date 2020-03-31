استمرار أعمال تطهير وتعقيم المؤسسات الحكومية في بورسعيد

واصلت أحياء محافظة بورسعيد، بالتعاون مع مركز مكافحة القوارض والحشرات، اليوم الثلاثاء، أعمال تطهير المؤسسات والمنشآت الحكومية، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، إلى أن فرق التطهير قامت بتطهير وتعقيم مباني، إدارة جنوب التعليمية، ومديرية التربية والتعليم، وديوان عام الحي، وعدد من المناطق السكنية.وأكد رئيس الحي، على أن حملات توعية المواطنين تسير بالتوازي مع أعمال التطهير والتعقيم، من خلال التأكيد على البعد عن الزحام والتجمعات، والالتزام بالجلوس في المنزل وعدم النزول إلا للضرورة القصوى، مع التوعية ببعض الإجراءات الاحترازية والوقائية من الفيروس، بالإضافة إلى التشديد على الالتزام بقرار حظر حركة المواطنين.