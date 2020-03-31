عرض حياة سعيد الصوري في كتاب جديد بـ«الثقافي العماني»

صدر عن النادي الثقافي العماني، ضمن سلسلة البرنامج الوطني لدعم الكتاب في سلطنة عمان، كتاب «الشيخ سعيد بن جويد الصوري.. حياته وإنتاجه الفكري» أعده وشارك في إحدى الدراسات فيه الكاتب حمود بن حمد بن جويد الغيلاني.واشتمل الكتاب على الأوراق العلمية التي قُدمت في الندوة الخاصة بالشيخ سعيد الصوري، التي نظمها النادي الثقافي بتاريخ 18 ديسمبر 2018.وتناولت ورقة الغيلاني تاريخ حياة الشيخ العلمية والعملية، ومجمل أسفاره، ومكتبته ومؤلفاته.أما الورقة الثانية التي أعدها الدكتور محمد بن حمد العريمي فتوقفت عند تجربة المدرسة الدينية الصورية التي أسسها الشيخ سعيد بن جويد، بينما قدم الكاتب محمد بن سعد العريمي قراءة في كتاب «قول الخلف والأسلاف في منع بيع الأوقاف»، الذي يُعد أشهر كتب الشيخ سعيد وأهمها.وتناول الدكتور خالد بن حمد بن سالم الغيلاني بالتحليل مناهجَ الشيخ سعيد الصوري التربوية، وقدم الدكتور حمد محمد الغيلاني ورقة تطرقت إلى أهمية دراسة علوم الدين واللغة العربية في مناهج الشيخ سعيد الصوري لأبناء صور.