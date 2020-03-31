«الاتصالات»: بطء الإنترنت لا علاقة له بمنظومة الامتحانات

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن بطء الإنترنت نتيجة الضغط المتزايد عليه في الفترة الأخيرة بعد الحجر المنزلي، ولا علاقة له بمنظومة الامتحانات.وأضاف «طلعت»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر الفضائية المصرية، أن بنك الأسئلة لا علاقة له من قريب أو بعيد بهذا البطء؛ لأن شبكة المنظومة التعليمية مبنية على «الألياف الضوئية»، ومنظومة الامتحانات تجرى من خلال هذه الشبكة وهي متصلة بـ2530 مدرسة.وتابع: «تابعت على مدى اليوم ولم يكن هناك إلا محافظة واحدة طلب المحافظ بها زيادة العدد، وعليه قمنا بزيادة عدد المدارس من 13 إلى 26 لكي نستوعب كل المتقدمين للحصول على الشريحة»، مشيرًا إلى أنه تم إلغاء امتحانات «الميد تيرم» التي كان مقررًا لها أن تعقد في مارس الجاري، لتضاف درجاته إلى امتحان نهاية العام، مضيفًا: «صحة الطلاب الهدف والأولوية وعلى قمة واهتمامات الدولة».وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن بعض البطء في شبكة الإنترنت الآن يعود إلى كثافة أعداد المستخدمين، مشيرًا إلى أن التحميل والضغط على الإنترنت والدخول على المواقع التي هي خارج مصر تشهد زيادة في عدد المستخدمين أيضًا.وأضاف أن التزام الناس بيوتهم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، «كوفيد19» جعل مشكلة التباطؤ مشكلة عالمية وليست محلية فقط، والأعباء على الشبكة المحلية والعالمية يفوق كل ما هو مخطط له.وأكد وزير الاتصالات أن الحكومة نفذت العام الماضي مشروع مع شركة المصرية للاتصالات برفع كفاءة الإنترنت الأرضي في مصر، مشيرًا إلى أن متوسط السرعة ارتفع إلى 6 أضعاف، وهذا المشروع كلف الدولة حوالي 30 مليار جنيه، وهذا ساهم في وجود حالة من التشبع.