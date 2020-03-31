«عبدالغفار»: امتحانات نهاية العام قد تكون في أغسطس

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المجلس الأعلى للجامعات درس أوضاع الامتحانات، في ظل الموقف الراهن من تعليق الدراسة، على خلفية مكافحة تفشي فيروس «كورونا» المستجد.وأوضح «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «القاهرة الآن»، المذاع على فضائية «العربية الحدث»، أن المجلس قرر ترحيل درجات امتحانات «الميد تيرم» التي كان مقررًا لها أن تعقد في منتصف مارس الجاري إلى الامتحانات النهائية في منتصف مايو المقبل، والتي تم ترحيلها أيضًا بشكل مبدئي إلى نهاية مايو.وأشار إلى أن موعد الامتحانات نهاية مايو مبدئي ومن المحتمل ترحيله ليونيو أو يوليو أو أغسطس، وفقًا للمستجدات.وأردف: «المهم أنها ستعقد ولن تلغي لأن الهدف في الأساس أنه محدش ينزل من بيته وفي خطر قائم على صحته»، مشيرًا إلى أن آلية عقد الامتحان حضوريا للطلاب أو إلكترونيًا كلها سيناريوهات محتملة.وأكمل الوزير: «المرحلة الجامعية طبيعتها مختلفة، إزاي محامي يتخرج وهو لم يكمل المناهج الدراسية أو مهندس أو طبيب أو تجاري أو إعلامي ؟ إزاي نخرج ناس مش مكملة تخصصاتها بسبب كورونا؟».