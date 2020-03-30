والدة أول طفل مصري متعافي من كورونا تكشف كواليس إصابته

قالت مها، والدة الطفل آدم، أول طفل متعافي من فيروس كورونا، إن آدم لم تظهر عليه أي أعراض حتى آخر يوم، وإنما الأعراض ظهرت على والده الذي يعمل مرشدًا سياحيًا.أضافت مها، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه عندما ثبت إيجابية الإصابة بفيروس كورونا لزوجها، أخذوا مسحة لأسرته، وجاءت نتيجة آدم إيجابية، فَخضع للعلاج بمستشفى العزل.وأوضحت والدة آدم، أن ابنها عاد إليها بعد 18 يومًا، أما هي فظلت في العزل الذاتي بالمنزل، مشيرة إلى أن زوجها عانى من درجة حرارة مرتفعة، وكحة شديدة وهمدان وصداع شديد.