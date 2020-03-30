نشأت الديهي: تحرك سوداني لاستئناف مفاوضات سد النهضة

قال الإعلامي نشأت الديهي إن هناك تحرك سوداني لاستئناف مفاوضات سد النهضة، حيث أجرى رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخزانة الأمريكي، الراعي للمفاوضات في واشنطن، وأكد أنه سيزور القاهرة وأديس أبابا؛ لحث الجانبين على استئناف المفاوضات مرة أخرى.أضاف الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، الاثنين، أن صحيفة أخبار اليوم السودانية أجرت حوارًا مع عضو لجنة الخبراء الدوليين لتقييم سد النهضة، الدكتور دياب حسين، الذي أكد وجود كهوف واحتمال وجود فوالق في السد، ومن الممكن أن ينهار بالتسريب ويتسبب في تسونامي.أشار الديهي إلى أن هناك صحيفة إثيوبيا أعلنت عن توقف العمل بسد النهضة بسبب فيروس «كورونا» وتوقف استيراد المعدات الخاصة لتدشينه.