نتائج ثالث اختبار.. ميركل خالية من كورونا

صرح متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم، بأن المستشارة انجيلا ميركل خضعت لثالث اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد وأن النتيجة جاءت سلبية.وأضاف المتحدث: «المستشارة ستواصل مباشرة أعمالها خلال الأيام المقبلة من الحجر المنزلي».كانت ميركل وضعت نفسها في الحجر المنزلي في الثاني والعشرين من الشهرالجاري، بعد أن خالطت في العشرين من نفس الشهر طبيبا، تبين لاحقا أنه أُصِيْب بعدوى فيروس كورونا.وكان الطبيب قد حقن ميركل بلقاح مضاد للمكورات الرئوية.