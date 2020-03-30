إيران تسجل 41495 حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ حتى ظهر اليوم 41 ألفا و495 شخصا والمتوفين 2757 والمتعافين 13 ألفا و911 شخصا.وأضاف جهانبور في تصريح صحفي اليوم، أوردته وكالة أنباء إيرنا الايرانية، أنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 3186 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد لـ41 ألفا وو495 حالة حتى الآن بينهم 3511 مريضا في وضع حرج.وأضاف أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 13 ألفا و911 شخصا حتى الآن، لكن للأسف توفي 117 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس لـ2757 شخصا.