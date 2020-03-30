رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تسجل 41495 حالة إصابة بفيروس كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 06:26 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ حتى ظهر اليوم 41 ألفا و495 شخصا والمتوفين 2757 والمتعافين 13 ألفا و911 شخصا.

وأضاف جهانبور في تصريح صحفي اليوم، أوردته وكالة أنباء إيرنا الايرانية، أنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 3186 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد لـ41 ألفا وو495 حالة حتى الآن بينهم 3511 مريضا في وضع حرج.

وأضاف أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 13 ألفا و911 شخصا حتى الآن، لكن للأسف توفي 117 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس لـ2757 شخصا.

موضوعات متعلقة

توفيق عبدالحميد يكشف حقيقة تحويل سيارته الخاصة إلى تاكسي

توزيع مناهج الثانوية العامة الجديد 2020 بالتفصيل بعد قرار حذف أجزاء من المقررات

صور صلاة الجنازة على جثمان الدكتور أحمد اللواح داخل الحجر الصحى

154 إصابة جديدة بـ«كورونا» في السعودية

الصور

image description

محمد الباز يشارك فى حملة معهد الأورام للتبرع بالدم

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: 47 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة

الصحة العالمية توضح أسباب ارتفاع معدلات وفيات كورونا فى مصر

القوات المسلحة توفر أجهزة ومستلزمات طبية وأدوية لمواجهة كورونا (فيديو)

تنبيه عاجل من «التعليم» بشأن منصة ادمودو الإلكترونية

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

فنان كبير تورط في تهريب السادات من السجن 3 مرات.. ونجا من المحاكمة

هذا الممثل كان مرشحًا لدور صلاح الدين الأيوبى قبل أحمد مظهر.. رد فعله مفاجأة

سر إعجاب محمد على كلاى بـ جمال عبدالناصر.. ولهذا السبب طلب لقاءه

تفاصيل وضع شادية في الحجر الصحي 5 أيام.. «كانت عائدة من دولة آسيوية»

نجم الساعة

فنان كبير تورط في تهريب السادات من السجن 3 مرات.. ونجا من المحاكمة

الصحة

في حضور 2700 طبيب "الحكمة" تعقد لقاء علمياً عن بعد للتوعية حول ابرز بروتوكلات كورونا

كيف نحافظ على صحتنا العقلية خلال الحظر؟

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

منوعات

توتنهام يحول ملعبه إلى مستشفى لعلاج مصابى كورونا

ليلى مقلد محامية بدرجة ملاك..الدكتورة الشابة تغلق مكتبها وتتفرغ لمساعدة الفقراء

انخفاض معدلات تلوث الهواء بعد قيود «كورونا»

سلوفاكيا: 1650 يورو غرامة كسر الحجر الصحى

مقالات الرأي
عمرو خالد
مُنزلًا مباركًا.. كيف تُرزق البركة من الله؟
د. منى حلمى
برهانى الأعظم على أننى مستعصية على الفهم أخذل كل التوقعات والتنبؤات
ماجد حبته
لجان «المافيا» الإلكترونية!
ماجد حبته
شائعات مضللة.. وأخرى قاتلة
المزيد

الثقافة

القومى للترجمة: بث لقاءات مع المترجمين ضمن مبادرة «الثقافة»

«الثقافة تقربنا».. إيلينا بياجي تقدم أشعار نزار قباني قريبًا

في ذكرى ميلاده.. كيف سرق مجهولون لوحة حديقة الربيع لـ«فان جوخ»؟

نبيل عبد الحميد: تأجيل البت فى قضية ورثة نادى القصة لمدة شهر