القوات المسلحة توفر أجهزة ومستلزمات طبية وأدوية لمواجهة كورونا (فيديو)

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لإداراتها التخصصية، للقيام بمعاونة أجهزة الدولة المعنية، لسرعة تدبير أجهزة ومستلزمات طبية وأدوية لمعاونة القطاع الصحى بالدولة، حفاظًا على استمرارية تقديم العلاج الطبى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث استقبلت قاعدة شرق القاهرة الجوية طائرة نقل عسكرية محملة بشحنة متكاملة من المستلزمات الطبية التى تم استيرادها من الخارج، وذلك بالتنسيق بين القوات المسلحة ووزارة الصحة المصرية والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبى.يأتي هذا فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لأجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا، وإنطلاقًا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة تجاه المجتمع المدنى واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التى تكفل وقاية أبناء الشعب المصرى.وقد تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لطاقم الطائرة من حيث التعقيم وقياس درجة الحرارة، والتحليل للتأكد من سلامة جميع أفراد الطاقم.