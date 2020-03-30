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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حجز 4 متهمين بترويج إشاعات عن فيروس كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:26 م
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الاثنين، حجز 4 متهمين بالترويج لشائعات عن خروج عاملين بمستشفى العزل لمصابي فيروس كورونا إلى أحد المطاعم المحيطة، على ذمة تحريات المباحث.

كانت وزارة الداخلية رصدت تداول إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورًا بخروج عدد من العاملين بإحدى مستشفيات العزل الصحي بالقاهرة -على خلاف الحقيقة- والتوجه لأحد المطاعم المحيطة.

كشفت التحريات عدم صحة الواقعة، وأمكن تحديد مرتكبي الواقعة وهم أربعة أشخاص هم: مندوب توزيع بإحدى الشركات "القائم بكتابة المنشور"، صاحب شركة، مدير مبيعات، موظف مصنع، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم 4 هواتف محمولة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.
وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها.

وأضاف الأول أنه حال تواجده بمحيط المستشفى المُشار إليها، تلاحظ له ترديد بعض أهالي المنطقة أحاديث حول تردد بعض العاملين بالمستشفى على المطاعم الكائنة بذات المنطقة، فقام ببث الخبر بذات المضمون على الموقع.

وتداول باقي المتهمين الخبر عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أيد باقي المتهمين ذلك، وأضافوا بإزالة تلك المنشورات من صفحاتهم.

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