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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

«رينو» تستأنف العمل فى مصنعين بالصين وكوريا الجنوبية

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:14 م
شركة رينو الفرنسية
شركة رينو الفرنسية
وكالات
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أعلنت شركة "رينو" الفرنسية لتصنيع السيارات، اليوم الإثنين، استئناف الإنتاج في مصنعين في الصين وكوريا الجنوبية بعد إغلاقهما في إطار مساعي السلطات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجدّ.

وقالت الشركة، في بيان، "جميع مصانع المجموعة مغلقة حاليًا باستثناء مصنعين في الصين وكوريا الجنوبية استأنفا عملياتهما أو يعملان على استئنافها".

وكانت المجموعة قد أغلقت مصنعها في ووهان، بؤرة الوباء الأولى، في أواخر يناير، وتبلغ قدرته الإنتاجية 150 ألف مركبة في العام.

وأوقفت مصنع بوسان في كوريا الجنوبية الذي ينتج 216 ألف سيارة في السنة، في 7 فبراير.

وحذرت رينو من إمكانية إغلاق مصانعها وسط مساعيها للحد من التكاليف بسبب الأزمة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد أن سجلت خسائر بنحو 141 مليون يورو (156 مليون دولار) في 2019، وهي أول خسائر تسجلها منذ عقد.

وانخفضت مبيعات الشركة بنسبة 3٫4% العام الماضي لتبلغ 3٫75 مليون مركبة.

وذكرت الحكومة الفرنسية التي تملك حصة 15% في الشركة، أنها ستكون "متيقظة" لإغلاق المصانع أو فقدان الوظائف.

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