الصحة العالمية: «هانتا» لا ينتقل من إنسان لآخر

أكد الدكتور عمر أبوالعطا، مسئول برامج الترصد والاستعداد والاستجابة بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، أن فيروس هانتا قديم وليس جديدا، لافتًا إلى أنه لا ينتقل من إنسان لإنسان عكس فيروس كورونا.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده منظمة الصحة العالمية، الآن، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تقوم خلاله بعرض النتائج والتوصيات الرئيسية لبعثة المنظمة في مصر بخصوص جائحة فيروس كورونا «كوفيد- 19»، حيث يناقش المؤتمر النتائج والتوصيات الرئيسية لبعثة المنظمة لمصر بخصوص جائحة فيروس كورونا "COVID-19".يحضر المؤتمر الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتورة إيفان هيوتين، مدير إدارة التغطية الصحية الشاملة والأمراض السارية بمكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والدكتور عمر أبوالعطا، مسئول برامج الترصد والاستعداد والاستجابة بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتورة أميرة محسن، مسئول برنامج الاستعداد والتصدي للجائحة بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر.