رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خروج 11 متعافيًا من مستشفى العزل بالأقصر (صور)

الإثنين 30/مارس/2020 - 10:41 ص
مستشفى العزل بالأقصر
مستشفى العزل بالأقصر
هدى الأمير
طباعة
غادر 11 متعافيا، اليوم الإثنين، من بينهم 10 مصريين، وألماني، مستشفى العزل الصحي بمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وذلك بعد خضوعهم لرعاية طبية مكثفة من جانب الفريق الطبي بالمستشفى.

من جانبه، كشف الدكتور حسام فتحي، الطبيب بمستشفى العزل الصحي بمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أن عددًا كبيرًا من المتعافين قد غادروا المستشفى، صباح اليوم، من بينهم متعافون قد تجاوزت أعمارهم الـ50 عامًا، وبذلك يصبح إجمالي أعداد المتعافين الذين غادروا المستشفى 64 متعافيًا، وهذا ما يمثل نحو 70% في معدلات الشفاء بين مصابي كورونا.

وأوضح "فتحي" أن السبب في ارتفاع عدد حالات الشفاء يرتبط بالعديد من العوامل، يأتي في مقدمتها توفيق من الله عز وجل، يعقبها الاكتشاف المبكر للحالات، وهذا ما يمنح الأطباء فرصة كبيرة في مقاومة الفيروس والقضاء عليه، مضيفًا أن عملية المسح الطبي التي أجرتها فرق وزارة الصحة للسائحين، وللعاملين بالفنادق النيلية وللعائدين من الخارج، والمخالطين لهم، كان لها أثرها القوى في اكتشاف الحالات قبل تفاقم الأعراض، أو ظهور الأعراض في بعض الحالات.

وأضاف: أما الشق الثاني فيرتبط بوجود فريق طبي على أعلى مستوى داخل المستشفى سواء من الأطباء أو التمريض، وقيام فريق الأطباء بوضع بروتوكول طبي يضم مجموعة من النقاط المنتقاة من البروتوكولات الطبية خاصة من الصين، وأوروبا، وأمريكا، ووزارة الصحة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، هذا بجانب عمل الاجتهادات الخاصة بالفريق الطبي للأطباء، وذلك من خلال العمل على تدعيم المناعة للمرضى من خلال التغذية السليمة للمرضى، والتغذية الوريدية التي تختلف من مريض إلى آخر، وهذا إلى جانب البروتوكول الدوائي الجديد للمرضى، والذي قام الأطباء بوضعه والذي سيعلن عنه خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى آليات الدعم النفسي للمرضى، والذي حرص الأطباء والفريق الطبي على تقديمه للمرضى، وكذلك نظام مكافحة العدوى واتباع تعليمات مكافحة العدوىـ وبمراقبة متخصصين في أمانة المراكز الطبية المتخصصة، على رأسهم الدكتورة إلهام محمد، استشاري مكافحة العدوى، والدكتور محمد حمزة، إخصائي مكافحة العدوى.
مستشفى العزل بالأقصر
مستشفى العزل بالأقصر

موضوعات متعلقة

وزيرة التضامن تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

المطربة "إيناس عز الدين" تعلن إصابتها بفيروس كورونا (فيديو)

توفيق عبدالحميد يكشف حقيقة تحويل سيارته الخاصة إلى تاكسي

توزيع مناهج الثانوية العامة الجديد 2020 بالتفصيل بعد قرار حذف أجزاء من المقررات

الصور

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

الأكثر قراءة

«الصحة» تكشف سر ارتفاع نسبة الشفاء من «كورونا» بمصر

المطربة "إيناس عز الدين" تعلن إصابتها بفيروس كورونا (فيديو)

رسميًا.. «التعليم» تعلن المحذوف والأجزاء الملغاة بمناهج الثانوية العامة

فقر الدم.. علامة تشير إلى أنك مصاب بـ فيروس كورونا

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

فنان كبير تورط في تهريب السادات من السجن 3 مرات.. ونجا من المحاكمة

هذا الممثل كان مرشحًا لدور صلاح الدين الأيوبى قبل أحمد مظهر.. رد فعله مفاجأة

سر إعجاب محمد على كلاى بـ جمال عبدالناصر.. ولهذا السبب طلب لقاءه

تفاصيل وضع شادية في الحجر الصحي 5 أيام.. «كانت عائدة من دولة آسيوية»

نجم الساعة

فنان كبير تورط في تهريب السادات من السجن 3 مرات.. ونجا من المحاكمة

الصحة

في حضور 2700 طبيب "الحكمة" تعقد لقاء علمياً عن بعد للتوعية حول ابرز بروتوكلات كورونا

كيف نحافظ على صحتنا العقلية خلال الحظر؟

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

منوعات

سلوفاكيا: 1650 يورو غرامة كسر الحجر الصحى

98 % من الشركات الصناعية تستأنف العمل في الصين

فقر الدم.. علامة تشير إلى أنك مصاب بـ فيروس كورونا

5 نصائح يقدمها جوجل للمستخدمين للوقاية من فيروس كورونا

مقالات الرأي
عمرو خالد
مُنزلًا مباركًا.. كيف تُرزق البركة من الله؟
د. منى حلمى
برهانى الأعظم على أننى مستعصية على الفهم أخذل كل التوقعات والتنبؤات
ماجد حبته
لجان «المافيا» الإلكترونية!
ماجد حبته
شائعات مضللة.. وأخرى قاتلة
المزيد

الثقافة

تعرف على شعراء الأمسية الأخيرة من شاعر المليون

الإمارات تدعم الفنانين التشكيليين بشراء أعمالهم بـ1.5 مليون درهم

تخفيضات 15% على إصدارات صفصافة وإيصالها مجانًا للمنازل

الثلاثاء.. إحياء ذكرى العندليب واستعراض مشوار الموجي