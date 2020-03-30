رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

استقرار سعر صرف الدولار اليوم في جميع البنوك المصرية

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:43 م
الدولار
الدولار
راندا التوني
طباعة
ننشر لكم تفاصيل سعر الدولار اليوم، حيث استقر خلال تعاملات اليوم الاثنين في البنوك، وفق تحديث يومي تقدمه "الدستور"، مسجلة متوسط سعر بالبنك المركزي المصري 15.69 جنيه للشراء، 15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي


15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع

بنك مصر


15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع

بنك القاهرة


15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية


15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع

البنك العربي الإفريقي الدولي


15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي


15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع

ويتوقع طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن هناك توقعات بانكماش الاقتصادات الأجنبية خلال الربعين الثاني والثالث، "بينما في مصر سيكون هناك انخفاض لكن سنحقق نموا".

تابع أيضاً:


وقال إن انخفاض سعر الدولار مجددا أمر وارد، حسبما يرى عامر، مشددًا على أن الأمر يعتمد على المتغيرات الخارجية وتأثيراتها على ميزان المدفوعات محليا. وكان الدولار قد حقق مكاسب بلغت نحو 20 قرشا أمام الجنيه في الأسابيع الأخيرة مع تصاعد أزمة "كوفيد-19" محليا وعالميا.

 وسجل الدولار صعودا عالميا في ظل هروب المستثمرين من الأصول الخطرة نحو أصول سائلة أكثر أمانا، ولكن انعكس هذا الصعود بعد تعهدات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بضخ حزم تحفيزية بلا سقف حتى يستقر الاقتصاد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميرنا الهلباوى.. قصة فتاة تعمدت كسر حظر التجوال

الحكومة تزف بشرى عن أجهزة التنفس الصناعى (فيديو)

إشارة تردد قناة osn movies kids على النايل سات

فقر الدم.. علامة تشير إلى أنك مصاب بـ فيروس كورونا

الصور

image description

محمد الباز يشارك فى حملة معهد الأورام للتبرع بالدم

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

الأكثر قراءة

الصحة العالمية تطالب المصريين بالبقاء فى منازلهم وتشكر الفريق الطبى

«الصحة» تكشف سر ارتفاع نسبة الشفاء من «كورونا» بمصر

فقر الدم.. علامة تشير إلى أنك مصاب بـ فيروس كورونا

رسميًا.. «التعليم» تعلن المحذوف والأجزاء الملغاة بمناهج الثانوية العامة

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

فنان كبير تورط في تهريب السادات من السجن 3 مرات.. ونجا من المحاكمة

هذا الممثل كان مرشحًا لدور صلاح الدين الأيوبى قبل أحمد مظهر.. رد فعله مفاجأة

سر إعجاب محمد على كلاى بـ جمال عبدالناصر.. ولهذا السبب طلب لقاءه

تفاصيل وضع شادية في الحجر الصحي 5 أيام.. «كانت عائدة من دولة آسيوية»

نجم الساعة

فنان كبير تورط في تهريب السادات من السجن 3 مرات.. ونجا من المحاكمة

الصحة

في حضور 2700 طبيب "الحكمة" تعقد لقاء علمياً عن بعد للتوعية حول ابرز بروتوكلات كورونا

كيف نحافظ على صحتنا العقلية خلال الحظر؟

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

منوعات

سلوفاكيا: 1650 يورو غرامة كسر الحجر الصحى

98 % من الشركات الصناعية تستأنف العمل في الصين

فقر الدم.. علامة تشير إلى أنك مصاب بـ فيروس كورونا

5 نصائح يقدمها جوجل للمستخدمين للوقاية من فيروس كورونا

مقالات الرأي
عمرو خالد
مُنزلًا مباركًا.. كيف تُرزق البركة من الله؟
د. منى حلمى
برهانى الأعظم على أننى مستعصية على الفهم أخذل كل التوقعات والتنبؤات
ماجد حبته
لجان «المافيا» الإلكترونية!
ماجد حبته
شائعات مضللة.. وأخرى قاتلة
المزيد

الثقافة

تعرف على شعراء الأمسية الأخيرة من شاعر المليون

الإمارات تدعم الفنانين التشكيليين بشراء أعمالهم بـ1.5 مليون درهم

تخفيضات 15% على إصدارات صفصافة وإيصالها مجانًا للمنازل

الثلاثاء.. إحياء ذكرى العندليب واستعراض مشوار الموجي