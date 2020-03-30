استقرار سعر صرف الدولار اليوم في جميع البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

بنك مصر

بنك القاهرة

بنك الإسكندرية

البنك العربي الإفريقي الدولي

البنك التجاري الدولي



ويتوقع طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن هناك توقعات بانكماش الاقتصادات الأجنبية خلال الربعين الثاني والثالث، "بينما في مصر سيكون هناك انخفاض لكن سنحقق نموا".





تابع أيضاً: هبوط الذهب في ظل تنامي المخاوف بشأن كورونا البترول: مراجعة موقف مشروعات التكرير الجديدة لمواجهة تداعيات كورونا أسعار الذهب فى مصر اليوم الإثنين 30 - 3 - 2020

وقال إن انخفاض سعر الدولار مجددا أمر وارد، حسبما يرى عامر، مشددًا على أن الأمر يعتمد على المتغيرات الخارجية وتأثيراتها على ميزان المدفوعات محليا. وكان الدولار قد حقق مكاسب بلغت نحو 20 قرشا أمام الجنيه في الأسابيع الأخيرة مع تصاعد أزمة "كوفيد-19" محليا وعالميا.

وسجل الدولار صعودا عالميا في ظل هروب المستثمرين من الأصول الخطرة نحو أصول سائلة أكثر أمانا، ولكن انعكس هذا الصعود بعد تعهدات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بضخ حزم تحفيزية بلا سقف حتى يستقر الاقتصاد.

ننشر لكم تفاصيل سعر الدولار اليوم، حيث استقر خلال تعاملات اليوم الاثنين في البنوك، وفق تحديث يومي تقدمه "الدستور"، مسجلة متوسط سعر بالبنك المركزي المصري 15.69 جنيه للشراء، 15.79 جنيه للبيع.15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع