أسعار الذهب فى مصر اليوم الإثنين 30 - 3 - 2020
الإثنين 30/مارس/2020 - 08:00 ص
عبدالهادي أبوطالبطباعة
تراجعت أسعار الذهب في مصر، بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم الإثنين، حيث بلغ سعر عيار «21» نحو 701 جنيه، في حين سجل عيار «24» نحو 801 جنيه، وسجل عيار «18» نحو 601 جنيه.
فيما بلغ سعر عيار «14» نحو 467 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 5608 جنيهًا، والأوقية سجلت 1629 دولارًا في البورصات العالمية.
ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة.
وتقدم «الدستور» أسعار الذهب في مصر، اليوم الإثنين 30 -3- 2020، بمحلات الصاغة دون مصنعية، وأسواق المال.
أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
عيار 24: 801 جنيه
عيار 22: 734 جنيهًا
عيار 21: 701 جنيه
عيار 18: 601 جنيه
عيار 14: 467 جنيهًا
عيار 12: 401 جنيه
الاونصة: 24916 جنيهًا
الجنيه الذهب: 5608 جنيهات
كيلو الذهب: 801143 جنيهًا
أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري
عيار 24: 816.56 جنيه
عيار 22: 748.52 جنيه
عيار 21: 714.51 جنيه
عيار 18: 612.43 جنيه
عيار 14: 476.33 جنيه
عيار 12: 408.28 جنيه
عيار 9: 306.21 جنيه
أوقية الذهب: 25395 جنيهًا
جنيه الذهب: 5716 جنيهًا
كيلو الذهب: 816560 جنيهًا