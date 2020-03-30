رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الإثنين 30 - 3 - 2020

الإثنين 30/مارس/2020 - 08:00 ص
جريدة الدستور
عبدالهادي أبوطالب
طباعة
تراجعت أسعار الذهب في مصر، بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم الإثنين، حيث بلغ سعر عيار «21» نحو 701 جنيه، في حين سجل عيار «24» نحو 801 جنيه، وسجل عيار «18» نحو 601 جنيه.

فيما بلغ سعر عيار «14» نحو 467 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 5608 جنيهًا، والأوقية سجلت 1629 دولارًا في البورصات العالمية.

ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة.

وتقدم «الدستور» أسعار الذهب في مصر، اليوم الإثنين 30 -3- 2020، بمحلات الصاغة دون مصنعية، وأسواق المال.

أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
عيار 24: 801 جنيه 
عيار 22: 734 جنيهًا 
عيار 21: 701 جنيه 
عيار 18: 601 جنيه 
عيار 14: 467 جنيهًا 
عيار 12: 401 جنيه 
الاونصة: 24916 جنيهًا 
الجنيه الذهب: 5608 جنيهات 
كيلو الذهب: 801143 جنيهًا 

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري
عيار 24: 816.56 جنيه
عيار 22: 748.52 جنيه
عيار 21: 714.51 جنيه
عيار 18: 612.43 جنيه
عيار 14: 476.33 جنيه
عيار 12: 408.28 جنيه
عيار 9: 306.21 جنيه
أوقية الذهب: 25395 جنيهًا
جنيه الذهب: 5716 جنيهًا
كيلو الذهب: 816560 جنيهًا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة» تكشف سر ارتفاع نسبة الشفاء من «كورونا» بمصر

الحكومة تزف بشرى عن أجهزة التنفس الصناعى (فيديو)

وزير الاتصالات يكشف سبب تراجع جودة خدمات الإنترنت

«وجدناها متوفية».. وزير الصحة تكشف مفاجأة عن إحدى ضحايا كورونا

الصور

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

الأكثر قراءة

«الصحة» تكشف سر ارتفاع نسبة الشفاء من «كورونا» بمصر

المطربة "إيناس عز الدين" تعلن إصابتها بفيروس كورونا (فيديو)

رسميًا.. «التعليم» تعلن المحذوف والأجزاء الملغاة بمناهج الثانوية العامة

توزيع مناهج الثانوية العامة الجديد 2020 بالتفصيل بعد قرار حذف أجزاء من المقررات

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

فنان كبير تورط في تهريب السادات من السجن 3 مرات.. ونجا من المحاكمة

هذا الممثل كان مرشحًا لدور صلاح الدين الأيوبى قبل أحمد مظهر.. رد فعله مفاجأة

سر إعجاب محمد على كلاى بـ جمال عبدالناصر.. ولهذا السبب طلب لقاءه

تفاصيل وضع شادية في الحجر الصحي 5 أيام.. «كانت عائدة من دولة آسيوية»

نجم الساعة

فنان كبير تورط في تهريب السادات من السجن 3 مرات.. ونجا من المحاكمة

الصحة

في حضور 2700 طبيب "الحكمة" تعقد لقاء علمياً عن بعد للتوعية حول ابرز بروتوكلات كورونا

كيف نحافظ على صحتنا العقلية خلال الحظر؟

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

منوعات

فقر الدم.. علامة تشير إلى أنك مصاب بـ فيروس كورونا

5 نصائح يقدمها جوجل للمستخدمين للوقاية من فيروس كورونا

إشارة تردد قناة osn movies kids على النايل سات

توزيع مناهج الثانوية العامة الجديد 2020 بالتفصيل بعد قرار حذف أجزاء من المقررات

مقالات الرأي
عمرو خالد
مُنزلًا مباركًا.. كيف تُرزق البركة من الله؟
د. منى حلمى
برهانى الأعظم على أننى مستعصية على الفهم أخذل كل التوقعات والتنبؤات
ماجد حبته
لجان «المافيا» الإلكترونية!
ماجد حبته
شائعات مضللة.. وأخرى قاتلة
المزيد

الثقافة

تعرف على شعراء الأمسية الأخيرة من شاعر المليون

الإمارات تدعم الفنانين التشكيليين بشراء أعمالهم بـ1.5 مليون درهم

تخفيضات 15% على إصدارات صفصافة وإيصالها مجانًا للمنازل

الثلاثاء.. إحياء ذكرى العندليب واستعراض مشوار الموجي