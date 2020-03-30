أسعار الذهب فى مصر اليوم الإثنين 30 - 3 - 2020

تراجعت أسعار الذهب في مصر، بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم الإثنين، حيث بلغ سعر عيار «21» نحو 701 جنيه، في حين سجل عيار «24» نحو 801 جنيه، وسجل عيار «18» نحو 601 جنيه.





فيما بلغ سعر عيار «14» نحو 467 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 5608 جنيهًا، والأوقية سجلت 1629 دولارًا في البورصات العالمية.





ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة.





وتقدم «الدستور» أسعار الذهب في مصر، اليوم الإثنين 30 -3- 2020، بمحلات الصاغة دون مصنعية، وأسواق المال.





أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار 24: 801 جنيه

عيار 22: 734 جنيهًا

عيار 21: 701 جنيه

عيار 18: 601 جنيه

عيار 14: 467 جنيهًا

عيار 12: 401 جنيه

الاونصة: 24916 جنيهًا

الجنيه الذهب: 5608 جنيهات

كيلو الذهب: 801143 جنيهًا





أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري

عيار 24: 816.56 جنيه

عيار 22: 748.52 جنيه

عيار 21: 714.51 جنيه

عيار 18: 612.43 جنيه

عيار 14: 476.33 جنيه

عيار 12: 408.28 جنيه

عيار 9: 306.21 جنيه

أوقية الذهب: 25395 جنيهًا

جنيه الذهب: 5716 جنيهًا